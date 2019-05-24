بطولة ألمانيا.. تعادل بطعم الفوز لـ"يونيون برلين" في ذهاب ملحق البقاء والهبوط

عزز المدافع مارفين فريديريك حظوظ يونيون برلين بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى الألماني بإدراكه التعادل مع مضيفه شتوتجارت 2-2، في ذهاب ملحق البقاء والهبوط.



وتقدم شتوتجارت الذي أنهى الموسم في المركز السادس عشر، مرتين، أولا عن طريق كريستيان جينتر في (د.42)، لكن النيجيري سليمان عبد الله أدرك على الفور التعادل ليونيون، ثالث الدرجة الثانية، في أقل من دقيقة في (د.43).



ومع صافرة بداية الشوط الثاني، دفع مدرب شتوتغارت نيكو ويلينغ بالدولي السابق ماريو جوميز بدلا من دانيال ديدافي، فكان البديل عند حسن ظن مدربه، ومنح التقدم مجددا لصاحب الأرض بتسديدة بعيدة المدى من خارج المنطقة في (د.51).



وانتظر يونيون برلين حتى (د.68) لإدراك التعادل مجددا عندما تابع فريديريك برأسه كرة نفذها الدولي النمساوي كريستوفر تريمل من ركلة ركنية.



وتقام مباراة الإياب الحاسمة يوم الاثنين المقبل على ملعب "ألتي فوريستيري" العائد ليونيون برلين.