السعودية والإمارات والبحرين تقدم ملفا لاستضافة مونديال 2021 للشباب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استلامه 5 ملفات لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما وذلك لعام 2021، ومن ضمنها الملف المشترك بين السعودية والإمارات والبحرين.



وكشف "الفيفا" أن ميانمار وتايلاند عبرتا عن اهتمامهما بالمشاركة في استضافة بطولة كأس العالم للشباب، بينما ستبحث السعودية والبحرين والإمارات، التقدم بعرض ثلاثي مشترك للاستضافة.



و حسبما أفادت وكالة أنباء " رويترز" الإخبارية أن "الفيفا" ذكر أنه تلقى إشارات تبدي اهتماما من إندونيسيا وبيرو والبرازيل، لاستضافة البطولة وذلك بشكل منفرد.



ومن المقرر أن يتم اختيار الموعد النهائي للتقدم بالعروض رسميا وذلك في 30 أغسطس المقبل، على أن يتم اختيار الدولة المنظمة نهاية العام الحالي.