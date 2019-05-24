الليلة.. مختارات السينما العالمية بمعهد الموسيقى العربية

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشرف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى٬ في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة٬ حفل فني موسيقي بمصاحبة عازفة البيانو مايا جيفينريا ومن إخراج هشام الطلى وذلك على مسرح معهد الموسيقى العربية.



ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية التى تضمنتها الأفلام السينمائية العالمية منها: نهر القمر، شروق وغروب، آلآف السنين، عندما وقعت فى الحب، استطعت الرقص، أشعر بجمالى، كلى، أحبك دائما، إذا لم استطع حبها وسانتا لوتشيا. من أداء إيمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، وليد كريم، مصطفي محمد، داليا فاروق، عبد الوهاب السيد، جولي فيظي، عماد عادل، عمرو مدحت، إنجي محسن، عزت غانم، هشام الجندي، إلهامي أمين، إبراهيم ناجي، نسرين رشدي، أسامة علي وليلي ابراهيم.

