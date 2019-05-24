الليلة.. نسمة محجوب فى أمسية رمضانية بالأوبرا

تتوالى الأمسيات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف٬ حيث تقدم الفنانة نسمة محجوب حفلا فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة٬ تشدو خلاله بباقة مميزة من المؤلفات العربية منها ألف ليلة وليلة٬ بالعكس٬ أحسن ناس وبانوراما فيروز إلى جانب عدد من الأعمال الغربية منها سواي بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها حب إخوات٬ قلبي، حرة فيه وهتقولى إيه.

يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب إرتبطت بالفنون منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم إلتحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات٬ وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو٬ جاءت إنطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الإشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عددا من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشارا فنيًا واسعا.