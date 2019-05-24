الاتحاد الدولي للتنس يعلن تغييرات في هيكل بطولات الدرجات الأدنى

أعلن الاتحاد الدولي للتنس عن تغيير كبير يهدف "لتحسين" هيكل البطولات الاحترافية في الدرجات الأدنى بعد ستة أشهر من إطلاق الجولة العالمية للتنس.



وسيتيح هذا التغيير للاعبي التنس الذين يشاركون في بطولات تمنح 15 ألف دولار، وهي القيمة المالية التي يحصل عليها اللاعبون المحترفون عند بداية مشاركتهم، وينظمها الاتحاد الدولي للعبة الحصول مجددا على نقاط في تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين ولاعبات التنس المحترفات.



وستتاح نقاط تصنيف إضافية للمشاركين في بطولات الرجال التي تمنح 25 ألف دولار عند المشاركة كما سيتم زيادة عدد المشاركين في التصفيات.



واعتبارا من أغسطس المقبل، سيتم تحديث قوائم التصنيف بحيث يحصل لاعبون ولاعبات لم يجمعوا نقاطا على صعيد تصنيف اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات على نقاط نظير مشاركتهم في بطولات نظمها الاتحاد الدولي للتنس خلال اخر 12 شهرا.



وكان أحد أوجه الانتقاد الأساسية يتمثل في وجود قوائم تصنيف منفصلة مع تضاؤل فرص المشاركة في الجولة العالمية للتنس وهو ما دعا نحو 15 ألف شخص لرفع التماس بهذا الصدد.



وقال الاتحاد الدولي للتنس إنه سيكون هناك نظام واحد للتصنيف بالنسبة للرجال وآخر لسيدات على الصعيد الاحترافي وهو ما يعني قدرة اللاعب على تحسين مركزه بسهولة أكبر داخل النظام.



وقال ديفيد هاجرتي رئيس الاتحاد الدولي للتنس "تم ذلك من خلال التنسيق بشكل أفضل مع اتحاد اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات. هدفنا هو توفير مسار احترافي مضمون للاعبين للانتقال من فئة الناشئين إلى فئة المحترفين ويفي بالغرض. هذه الإصلاحات الإضافية ستعزز الهيكل الجديد الذي تم تقديمه في 2019. وهذا بدوره سيساعد على ايجاد مجموعة حقيقية من اللاعبين المحترفين وسيزيد من فرص اللعب على جميع مستويات اللعبة. كما سيساعد أيضا على زيادة عدد الدول التي تستضيف بطولات احترافية وبهذا يحافظ التنس على مكانته العالمية".