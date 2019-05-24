قبل اللقاء الأخير.. نيمار محور أزمة جديدة في باريس سان جرمان

تسبب النجم البرازيلي نيمار بأزمة في صفوف فريق باريس سان جرمان بطل فرنسا، عندما تغيب عن مران الخميس عشية المباراة الأخيرة هذا الموسم، دون الحصول على إذن من المدير الفني.



وقال صحفي في "فرانس برس"، إن نيمار لم يحضر التدريبات، بينما أكد مدربه الألماني توماس توخل أنه لم يعطه الإذن بذلك.



وينفذ نيمار حاليا عقوبة بالإيقاف 3 مباريات على خلفية مشادة مع أحد مشجعي رين بعد نهائي مسابقة كأس فرنسا الذي خسره فريقه، مما سيحول بالتالي دون مشاركته في مباراة فريقه ضد مضيفه رينس، الجمعة، في المرحلة 38 من الدوري المحلي.



وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فإن نيمار الذي شارك الأربعاء في حفل للنادي، توجه إلى البرازيل للالتحاق بمنتخب بلاده الذي يستعد لخوض بطولة "كوبا أميركا" على أرضه، التي تنطلق في 14 يونيو.



وفي حين لم يؤكد النادي ما أوردته الصحيفة، لوحظ أن مواطني نيمار، تياغو سيلفا وماركينيوس، كانا مشاركين في الحصة التدريبية الخميس.



وردا على سؤال عما اذا كان قد أجاز للاعب الغياب، قال توخل في مؤتمر صحفي: "باريس سان جرمان منح تصريحا لنيمار؟ (هذا الأمر) لم يحصل من قبلي".