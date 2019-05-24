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الجمعة 24/مايو/2019 - 12:17 ص

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

ماذا حدث داخل محطة
علا غزال
dostor.org/2641437

أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أن قطارات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها وبانتظام وبصورة طبيعية نافيا وجود أى أعطال.

وقال المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إنه نظرا لازدحام المواطنين وتكدسهم على الأرصفة فى محطة مترو السادات بالخط الثاني المترو، تم تغير مسار قطار بدلا من ذهابه من الأوبرا إلى المنيب عاد إلى اتجاه شبرا، وهو ما نتج عنه أنه أصبح القطارين المتواجدين على القضبان ذاهبين فى الاتجاه نفسه إلي شبرا، وهو ما تسبب في فزع المواطنين نظرا لعدم تفهمهم ما قامت به الشركة.

وأوضح عبد الهادى، أن السبب وراء قيام الشركة بهذا الأمر يرجع إلى الزحام الناتج عن توافد المواطنين إلى المترو خاصة قبل موعد السحور، مشيرا إلي أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية بالمحطات لإنهاء الزحام.

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