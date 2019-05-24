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رياضة
الجمعة 24/مايو/2019 - 12:06 ص

بونجاح: تشافي أفضل لاعب وسط في تاريخ كرة القدم

الجزائري بغداد بونجاح
الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري
وكالات
dostor.org/2641432

عبر الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري، أمس الخميس، عن حزنه الشديد لقرار النجم الإسباني تشافي هيرنانديز اعتزال اللعب والاتجاه للتدريب بنهاية الموسم الجاري بعد مسيرة حافلة حقق خلالها العديد من البطولات والانتصارات في فريقي برشلونة الإسباني والسد.

وخاض تشافي آخر مباراة له بقميص السد أمام بيرسبوليس الإيراني في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا،وشهدت تكريمه من جانب الفريق الإيراني تقديرا لنجوميته وعطاؤه الكبير.

وعبر بونجاح عن أمنياته بالتوفيق للنجم الإسباني في مسيرته القادمة كمدرب،حيث تشير التوقعات الى تولي تشافي تدريب السد خلفا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا،علي ان يبدأ المهمة في السادس من أغسطس المقبل بلقاء الدحيل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.

وقال بونجاح في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع تبادل الصور" إنستجرام":" لن أنسى أبدا أنني لعبت جنبا الى جنبا مع أفضل لاعب وسط في تاريخ كرة القدم، وعلى مدار ثلاثة مواسم كاملة لعبت بجوار تشافي تعلمت منه الكثير".

وأضاف بونجاح:قبل أن أنضم لصفوف السد،كنت من معجبي تشافي كلاعب في فريق برشلونة،وعندما وقعت للفريق ولعبت بجواره والتقيته شخصيا زاد إعجابي به كثيرا نظرا لتواضعه وابتسامته التي لا تفارق وجهه أبدًا".

واختتم: " وفي النهاية أتمنى حظا موفقا للنجم الإسباني الذي قرر التوقف عن اللعب والابتعاد عن المستطيل الاخضر كلاعب".

وفاز السد بلقب الدوري القطري هذا الموسم، لكنه خسر لقب كأس أمير قطر بعد الهزيمة أمام الدحيل 1 4 في المباراة النهائية للبطولة الأسبوع الماضي.

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