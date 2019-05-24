رفع آذان المغرب وأداء الصلاة داخل كنيسة في الأقصر (صور وفيديو)

رفع إمام تابع لوزارة الأوقاف آذان المغرب داخل كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، وذلك على هامش حفل الإفطار السنوي بقرية القامولا بمركز القرنة غرب الأقصر، بحضور العديد من أبناء المحافظة والقيادات الشعبية بالمنطقة، تحت رعاية الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، والقس فلوباتير راعي الكنيسة.



وفي مشهد مهيب، أدى الكثيرون من ضيوف حفل الإفطار الصلاة داخل الكنيسة بناء على طلب القس فلوباتير.



وفي كلمته التي ألقاها، أشار القس فلوباتير إلى عمق العلاقات المسيحية الإسلامية ضاربا مثالا رائعا في وحدة الاثنين واتحادهما ممثلا في أبناء المنطقة، قائلا إنه مهما امتدت يد الإرهاب فلا يمكن أن تنال من وحدتهما.