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الخميس 23/مايو/2019 - 11:57 م

حفل إفطار الوفد فى كفر الشيخ بحضور قيادات الحزب

حفل إفطار الوفد فى
إسلام نصير
dostor.org/2641426

نظمت لجنة الوفد بمركز ومدينة مطوبس في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حفل إفطار لأعضاء اللجنة بنادي مطوبس الرياضي.

وحضر حفل الإفطار كلًا من: المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، وطارق تهامي، سكرتير مساعد حزب الوفد، ومحمد البدري، عضو الهيئة العليا للحزب، ومحمد أبو العنين، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية للحزب، وحمادة بكر، سكرتير الهيئة الوفدية.

وكان في استقبال الحضور كلًا من: محمد نجيب زغلول، رئيس لجنة الوفد في مطوبس، وحفيد زعيم الأمة سعد زغلول، وماهر وهبان، سكرتير عام الحزب في مطوبس، وعبد الحميد داوود، نائب رئيس اللجنة العامة للحزب في كفر الشيخ.

وحضر حفل الإفطار أيضًا شمس الدين حمودة، رئيس نادي مطوبس الرياضي، وحمادة فليفل، نائب رئيس نادي مطوبس، ومسئولي النادي، فضلًا عن ممثلي الأحزاب والقوى السياسية في مطوبس.

وأبدى المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، سعادته بالتواجد في مسقط رأس الزعيم المؤسس لحزب الوفد سعد غلول، الذي غرس في المواطنين قيم المشاركة والكرامة والوحدة الوطنية، قائلًا: "كل تلك القيم مسقط رأسها هنا، وجئنا نأنس بتلك الروح الجميلة".

وأوضح "منصور" أن تلك البلد تتمتع بمرافق جيدة وتسعى لتعليم حقيقي يخرج أجيالًا تشق قاطرة الوطن إلى الأمام، وهو الأمر الذي تحتاجه الدولة بقوة في ذلك الوقت.

وشكر "منصور" كل أعضاء حزب الوفد في مطوبس وكل مسئولي كفر الشيخ الذين دعوه إلى هذا المكان، متمنيًا أن يكون هناك تواصل دائم بينهم من أجل مصلحة الوطن.

ووجه طارق تهامي، سكرتير مساعد حزب الوفد، الشكر للجنة الحزب في مطوبس على هذا اللقاء الجميل بالقرب من نهر النيل العظيم وقناطر إدفينا التي افتتحها الزعيم مصطفى النحاس عام 1951، وفي مسقط رأس الزعيم سعد زغلول، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعد التقاء بمن عاشوا على هذه الأرض التاريخية.

وقدم "تهامي" التحية لأهالي مطوبس الذي وصفهم بأنهم من أقوى رجال حزب الوفد على مستوى الجمهورية، موضحًا أن أهل مطوبس هم أحفاد الزعيم سعد زغلول ودائما ينحازون لحزب الوفد.

وأكد "تهامي" أن الهدف الأساسي لحزب الوفد هو أن تكون جميع لجان الوفد في مختلف المحافظات قادرة على التواصل مع جميع المواطنين في الشارع.

ونوه "تهامي" بأن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أطلق مبادرة "الوفد مع الناس" من أجل أن يكون جميع أعضاء الوفد قريبين من الناس ويعملون على خدمتهم.

وتعهد "تهامي" بأن يظل حزب الوفد متواجدًا في الشارع المصري ويعبر عن المواطنين، قائلًا: "المهمة الأساسية للحزب هو القرب من الناس تحت عنوان الوفد مع الناس".

وأعرب محمد البدري، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن سعادته لوجده بين أحفاد الزعيم الراحل سعد زغلول في مسقط رأسه، موجها الشكر لأعضاء لجنة الوفد في مطوبس على دعوتهم لهذا المكان التاريخي.

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