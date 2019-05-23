بولانك ينتزع صدارة الترتيب في سباق إيطاليا للدراجات

انتزع السلوفيني يان بولانك القميص الوردي لمتصدر الترتيب العام لسباق إيطاليا للدراجات اليوم الخميس بينما انتزع تشيزاري بينيديتي الفوز في أول مرحلة جبلية في مسار السباق هذا العام.

وعقب يومين من المراحل المستوية، انضم بولانك متسابق فريق الإمارات إلى مجموعة الصدارة في المرحلة 12 من السباق ما بين كونيو وبينيرولو لمسافة 158 كيلومترا وأنهى بفارق 25 ثانية خلف الإيطالي بينيديتي البالغ من العمر 31 عاما.

وتراجع بينيديتي متسابق فريق بورا هانزجروهه عند مرتفع مونتسو قبل نحو 35 كيلومترا من النهاية لكنه شق طريقه ثانية لينطلق نحو أكبر انتصار في مسيرته.

وكان لزاما على بولانك أن ينتظر طويلا لمعرفة الزمن الذي خسره فاليريو كونتي الذي كان المتصدر قبل مرحلة اليوم وبريموش روجليتش المرشح للفوز بالسباق.

وسيخوض بولانك المرحلة 13 متقدما بفارق أربع دقائق وسبع ثوان على روجليتش بينما يتراجع كونتي بفارق 44 ثانية أخرى.

وقال بينيديتي وهو أول متسابق فوق 30 عاما يفوز بمرحلة في سباق ايطاليا هذا العام "هناك الكثير من المشاعر التي تنتاب متسابقا مثلي. إنه أمر انتظرته منذ اليوم الذي زرت فيه البلدة التي انطلق منها سباق ايطاليا عام 1999. منذ ذلك اليوم، حلمت بأن أكون متسابق دراجات محترف".