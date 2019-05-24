القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
القبلة
الجمعة 24/مايو/2019 - 07:13 ص

بالأرقام.. أكبر خطة لإعمار المساجد فى مصر

أكبر خطة لإعمار المساجد
أكبر خطة لإعمار المساجد فى مصر
أميرة العناني
dostor.org/2641390

في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله، وانطلاقا من قوله تعالى: "فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ "، قامت وزارة الأوقاف خلال العام المالي الحالي 2018 2019م وبالأرقام بأكبر خطة إعمار لبيوت الله (عز وجل) إحلالا وتجديدًا وصيانة وفرشًا في عام واحد، وذلك على النحو التالي:

أولًا: ما تم تنفيذه كاملًا إحلالًا وتجديدًا إشهارًا عامًا أو محليًا خلال العام الحالي 247 مسجدًا بإجمالي 268 مليون جنيه.

ثانيًا: ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة والترميم خلال العام الحالي 198 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 63 مليون جنيه.

ثالثًا: ما يجرى العمل في تنفيذه إحلالًا وتجديدًا إشهارًا عامًا أو محليًا 303 مساجد بإجمالي 479 مليون جنيه، وتم تنفيذ أعمال منها بقيمة 191 مليون جنيه.

رابعًا: ما يجرى العمل في تنفيذه صيانة 240 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 65 مليون جنيه، تم تنفيذ أعمال منها تقدر بنحو 21 مليون جنيه.

خامسًا: ما تم الإشهار الفعلي عنه عامًا أو محليًا وجارِ أعمال البت لإسناده للمقاولين أو الشركات 250 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 394 مليون جنيه.

وعليه نسجل الآتي:
بلغ إجمالي المساجد التي تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها أو صيانتها حتى تاريخه من العام المالي الحالي 445 مسجدًا بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 331 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال فيما يجرى العمل به إحلالًا وتجديدًا وصيانة في 543 مسجدًا، تم تنفيذ أعمال منها بقيمة 212 مليون جنيه.

فيما بلغ إجمالي ما تم إنفاقه من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية ونفذ بمعرفتها 543 مليون جنيه، بالإضافة إلى مائة مليون جنيه لفرش المساجد ليكون إجمالي ما تم إنفاقه حتى تاريخه خلال العام الحالي 650 مليون جنيه منها نحو 350 مليون جنيه من الموارد والجهود الذاتية للوزارة.

وبلغ إجمالي ما تم تنفيذه، وما يجرى العمل به، وما تم طرحه وجار ترسيته 1238 مسجدًا إحلالا وتجديد وصيانة، في حين بلغ إجمالي خطة الوزارة نحو مليار و269 مليون جنيه، تم تنفيذ أعمال فعلية منها بقيمة 643 مليون جنيه، منها نحو 343 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.

مع ملاحظة الآتي:
أولًا: نحو 99 % من هذه الأعمال ليست مساجد جديدة وإنما هي عملية إحلال وتجديد (هدم وإعادة بناء) لمساجد قديمة أو صيانتها، ولا تبني الوزارة مساجد جديدة على نفقتها إلا للضرورة القصوى وفي المدن والمناطق الجديدة، حيث تكون الحاجة ملحة لبناء مسجد جديد.

ثانيًا: كل ذلك بخلاف المساجد التي يتم بناؤها أو إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية التي تشجعها الوزارة وتشرف عليها وتدعم بعضها، إما بالفرش، أو بمبالغ مالية من صندوق عمارة المساجد.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

منذ اسبوع

شيخ الأزهر: حالتان فقط يحق فيهما للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه

منذ أقل من شهرين

المفتي يدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور

منذ أكثر من شهرين

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر

منذ 3 شهر

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب

منذ 3 شهر

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص

الآن

الصادق المهدى يقترح مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية

أغرب لصوص.. اقتحموا منزلا وقاموا بتنظيفه

الأمطار تهدد سباق إندى 500

خطة البرلمان: السماح للوزير المختص بتبديل 25% من موازنة وزارته

ads
ads
الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

احذر.. مزيلات العرق خطر على الصحة

كمال عامر: الجيش دمر البنية الأساسية للإرهاب.. والتكفيريون على طريق الفناء

ألبومات الصور

ضبط طبنجة وألعاب نارية بميناء الدخيلة فى الإسكندرية

تنظيم حفل إفطار جماعى بمركز أورام أسوان (صور)

إزالة المطبات العشوائية بمدينة مصيف بلطيم فى كفر الشيخ

"تحت درجة حرارة 60".. مهندسو وعمال مصنع "كيما 2" يستكملون أعمالهم حبًا في مصر (صور)

رياضة

تقارير: ريال مدريد يريد حكيم زياش

الغندرى وبن يوسف ينضمان إلى تشكيلة تونس المبدئية وغياب النقاز

الأمطار تهدد سباق إندى 500

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

احذر.. مزيلات العرق خطر على الصحة

كمال عامر: الجيش دمر البنية الأساسية للإرهاب.. والتكفيريون على طريق الفناء

الرئيس نيوز

رحيل صاحب أشهر صورة على "خط بارليف" خلال حرب أكتوبر

ترامب: رئيسة الكونجرس الأمريكي "فقدت صوابها"

بالصور| جيهان السادات في حفل إفطار رمضاني قبل أيام من "حادث المنصة"

متحدث المترو يوضح حقيقة تعطل قطار محطة السادات

"قناة مجانية" لبث مباريات بطولة كأس أفريقيا تنطلق غدا.. اعرف التردد

كشكول

بالصور.. وكيل وزارة التعليم الفيوم يتابع أعمال التصحيح لامتحانات أولى ثانوي الإلكترونية

نسب نجاح فوق متوسطة بعد تصحيح عينات عشوائية لامتحانات الدبلومات الصناعية

رسميا.. تعديل جدول الامتحانات العملية للدبلومات الفنية "مستند"

أصول القاهرة تعلن موعد امتحان التخريج العلمى لطلاب الفرقة الرابعة

قافلة طبية من مستشفى سعاد كفافي للكشف على طلاب مدارس "سكيلز"

الأمصار

نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

رئيسة الكونجرس: البيت الأبيض يتجه للبدء في إجراءات إقالة ترامب

ترامب: إيران سبب رئيسي في معظم مشكلات الشرق الأوسط

بومبيو يكذب هواوي: تعمل لصالح الحكومة الصينية

ترامب: هوواي شركة خطيرة من الجانبين الأمني والعسكري

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

10 أطعمة تساعد فى ترميم وتعويض نقص فيتامين "ب" بالجسم

أغرب لصوص.. اقتحموا منزلا وقاموا بتنظيفه

روسيا.. السماح باختبار دواء مضاد لسرطان المعدة

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

خطوات بسيطة تساعد على تحسين نوم الطفل ليلا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎