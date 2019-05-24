بالأرقام.. أكبر خطة لإعمار المساجد فى مصر

في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله، وانطلاقا من قوله تعالى: "فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ "، قامت وزارة الأوقاف خلال العام المالي الحالي 2018 2019م وبالأرقام بأكبر خطة إعمار لبيوت الله (عز وجل) إحلالا وتجديدًا وصيانة وفرشًا في عام واحد، وذلك على النحو التالي:



أولًا: ما تم تنفيذه كاملًا إحلالًا وتجديدًا إشهارًا عامًا أو محليًا خلال العام الحالي 247 مسجدًا بإجمالي 268 مليون جنيه.



ثانيًا: ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة والترميم خلال العام الحالي 198 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 63 مليون جنيه.



ثالثًا: ما يجرى العمل في تنفيذه إحلالًا وتجديدًا إشهارًا عامًا أو محليًا 303 مساجد بإجمالي 479 مليون جنيه، وتم تنفيذ أعمال منها بقيمة 191 مليون جنيه.



رابعًا: ما يجرى العمل في تنفيذه صيانة 240 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 65 مليون جنيه، تم تنفيذ أعمال منها تقدر بنحو 21 مليون جنيه.



خامسًا: ما تم الإشهار الفعلي عنه عامًا أو محليًا وجارِ أعمال البت لإسناده للمقاولين أو الشركات 250 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 394 مليون جنيه.



وعليه نسجل الآتي:

بلغ إجمالي المساجد التي تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها أو صيانتها حتى تاريخه من العام المالي الحالي 445 مسجدًا بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 331 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال فيما يجرى العمل به إحلالًا وتجديدًا وصيانة في 543 مسجدًا، تم تنفيذ أعمال منها بقيمة 212 مليون جنيه.



فيما بلغ إجمالي ما تم إنفاقه من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية ونفذ بمعرفتها 543 مليون جنيه، بالإضافة إلى مائة مليون جنيه لفرش المساجد ليكون إجمالي ما تم إنفاقه حتى تاريخه خلال العام الحالي 650 مليون جنيه منها نحو 350 مليون جنيه من الموارد والجهود الذاتية للوزارة.



وبلغ إجمالي ما تم تنفيذه، وما يجرى العمل به، وما تم طرحه وجار ترسيته 1238 مسجدًا إحلالا وتجديد وصيانة، في حين بلغ إجمالي خطة الوزارة نحو مليار و269 مليون جنيه، تم تنفيذ أعمال فعلية منها بقيمة 643 مليون جنيه، منها نحو 343 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.



مع ملاحظة الآتي:

أولًا: نحو 99 % من هذه الأعمال ليست مساجد جديدة وإنما هي عملية إحلال وتجديد (هدم وإعادة بناء) لمساجد قديمة أو صيانتها، ولا تبني الوزارة مساجد جديدة على نفقتها إلا للضرورة القصوى وفي المدن والمناطق الجديدة، حيث تكون الحاجة ملحة لبناء مسجد جديد.



ثانيًا: كل ذلك بخلاف المساجد التي يتم بناؤها أو إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية التي تشجعها الوزارة وتشرف عليها وتدعم بعضها، إما بالفرش، أو بمبالغ مالية من صندوق عمارة المساجد.