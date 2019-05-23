أوساكا تستهل مشوارها في رولان جاروس بمواجهة شميدلوفا

أسفرت قرعة الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) ثاني بطولات ( جراند سلام) الأربع الكبرى،اليوم الخميس، عن عدة مواجهات في منافسات الرجال والسيدات.

وتستهل اليابانية ناومي أوساكا،المصنفة الأولى عالميًا للسيدات، مشوارها في البطولة بمواجهة السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا في الدور الأول، فيما يتعين على الإسباني رافائيل نادال انتظار هوية منافسه الافتتاحي.

ويحاول نادال الدفاع عن لقبه، وهو الذي فاز باللقب 12 مرة، حيث ينتظر منافسه من المباريات التأهيلية، فيما تواجه أوساكا شميدلوفا المصنفة 92 عالميا، في الدور الأول الذي يبدأ يوم الأحد المقبل.

وفازت أوساكا بآخر بطولتين للسيدات في الولايات المتحدة الأمريكية (فلاشينج ميدوز) وأستراليا، لكن لديها خبرة محدودة في الملاعب الترابية، حيث لم يسبق له أن تأهلت إلى أبعد من الدور الثالث في رولان جاروس.

وتلتقي الرومانية سيمونا هاليب حاملة اللقب، مع الأسترالية أجلا تومليانوفيتش.

ويواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش نظيره البولندي هوبير هوركاكز.، فيما يعود السويسري روجيه فيدرر للمشاركة في البطولة للمرة الأولى منذ عام 2015، حيث يبدأ مشواره بمواجهة الإيطالي لورينزو سونيو.

وفي باقي منافسات السيدات، تلعب التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية عالميًا أمام الأمريكية ماديسون برينجل، فيما تبدأ الألمانية أنجيليكه كيربر المصنفة الخامسة، محاولتها لإكمال منافسات البطولات الأربع الكبرى، بمواجهة الروسية أناستازيا بوتابوفا.

وأوقعت القرعة الأمريكية فينوس وليامز في مواجهة مع الأوكرانية ييلينا سفيتولينا، بينما تحاول شقيقتها سيرينا ويليامز، التي تكافح من أجل العودة إلى لياقتها البدنية الكاملة، للتتويج بلقبها الرابع والعشرين في بطولات جراند سلام ومعادلة الرقم القياسي كأكثر اللاعبات فوزا بالبطولات الأربع الكبرى.

وتستهل سيرينا مسيرتها في البطولة بملاقاة الروسية فيتاليا دياتشينكو. وفي مباراة أخرى مثيرة، تواجه اللاتفية ييلينا أوستابينكو، الفائزة سابقًا باللقب، البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.

وفي باقي منافسات الرجال، يواجه النمساوي دومينيك ثيم الذي تأهل للمباراة النهائية العام الماضي، مع الأمريكي تومي بول، فيما يلتقي الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الخامس عالميًأ مع الأسترالي جون ميلمان.