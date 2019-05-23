القاهرة : الخميس 23 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
رياضة
الخميس 23/مايو/2019 - 10:38 م

أوساكا تستهل مشوارها في رولان جاروس بمواجهة شميدلوفا

أوساكا تستهل مشوارها
وكالات
dostor.org/2641351

أسفرت قرعة الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) ثاني بطولات ( جراند سلام) الأربع الكبرى،اليوم الخميس، عن عدة مواجهات في منافسات الرجال والسيدات.
وتستهل اليابانية ناومي أوساكا،المصنفة الأولى عالميًا للسيدات، مشوارها في البطولة بمواجهة السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا في الدور الأول، فيما يتعين على الإسباني رافائيل نادال انتظار هوية منافسه الافتتاحي.
ويحاول نادال الدفاع عن لقبه، وهو الذي فاز باللقب 12 مرة، حيث ينتظر منافسه من المباريات التأهيلية، فيما تواجه أوساكا شميدلوفا المصنفة 92 عالميا، في الدور الأول الذي يبدأ يوم الأحد المقبل.
وفازت أوساكا بآخر بطولتين للسيدات في الولايات المتحدة الأمريكية (فلاشينج ميدوز) وأستراليا، لكن لديها خبرة محدودة في الملاعب الترابية، حيث لم يسبق له أن تأهلت إلى أبعد من الدور الثالث في رولان جاروس.
وتلتقي الرومانية سيمونا هاليب حاملة اللقب، مع الأسترالية أجلا تومليانوفيتش.
ويواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش نظيره البولندي هوبير هوركاكز.، فيما يعود السويسري روجيه فيدرر للمشاركة في البطولة للمرة الأولى منذ عام 2015، حيث يبدأ مشواره بمواجهة الإيطالي لورينزو سونيو.
وفي باقي منافسات السيدات، تلعب التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية عالميًا أمام الأمريكية ماديسون برينجل، فيما تبدأ الألمانية أنجيليكه كيربر المصنفة الخامسة، محاولتها لإكمال منافسات البطولات الأربع الكبرى، بمواجهة الروسية أناستازيا بوتابوفا.
وأوقعت القرعة الأمريكية فينوس وليامز في مواجهة مع الأوكرانية ييلينا سفيتولينا، بينما تحاول شقيقتها سيرينا ويليامز، التي تكافح من أجل العودة إلى لياقتها البدنية الكاملة، للتتويج بلقبها الرابع والعشرين في بطولات جراند سلام ومعادلة الرقم القياسي كأكثر اللاعبات فوزا بالبطولات الأربع الكبرى.
وتستهل سيرينا مسيرتها في البطولة بملاقاة الروسية فيتاليا دياتشينكو. وفي مباراة أخرى مثيرة، تواجه اللاتفية ييلينا أوستابينكو، الفائزة سابقًا باللقب، البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.
وفي باقي منافسات الرجال، يواجه النمساوي دومينيك ثيم الذي تأهل للمباراة النهائية العام الماضي، مع الأمريكي تومي بول، فيما يلتقي الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الخامس عالميًأ مع الأسترالي جون ميلمان.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

منذ أقل من شهر

صلاح يظهر مع زوجته في مباراة ليفربول وبرشلونة (فيديو)

الآن

لابا كودجو يحسمها عبر«الكابتن»: الأولوية للأهلي (حوار)

السبت.. كويكب ضخم يقترب من الأرض

هاني أبوريدة يشكل لجنة برئاسة شوبير لبحث مشاكل جدول الدوري

مصدر: ضوابط جديدة تمنع بيع تذكرة كأس الأمم الإفريقية أو التنازل عنها

ads
ads
الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

التفاصيل الكاملة.. اتجاه لاختتام الدوري قبل أمم إفريقيا

لابا كودجو يحسمها عبر«الكابتن»: الأولوية للأهلي (حوار)

تفاصيل بيع حصة "بى بى" البريطانية فى الحقول المصرية

ألبومات الصور

إزالة المطبات العشوائية بمدينة مصيف بلطيم فى كفر الشيخ

"تحت درجة حرارة 60".. مهندسو وعمال مصنع "كيما 2" يستكملون أعمالهم حبًا في مصر (صور)

نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الامتحانات (صور)

إطلاق جائزة التميز الحكومي تحت رعاية حاكم دبى محمد بن راشد في الجامعة العربية

رياضة

أوساكا تستهل مشوارها في رولان جاروس بمواجهة شميدلوفا

نادال يستعد لنيل لقب جديد في فرنسا المفتوحة بعد التألق في روما

القرعة تهدي فيدرر بداية سلسة مع عودته لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

التفاصيل الكاملة.. اتجاه لاختتام الدوري قبل أمم إفريقيا

لابا كودجو يحسمها عبر«الكابتن»: الأولوية للأهلي (حوار)

تفاصيل بيع حصة "بى بى" البريطانية فى الحقول المصرية

الرئيس نيوز

ترامب: من المرجح إرسال قوات أمريكية إضافية للشرق الأوسط

السيسى يبحث مع الرئيس الزامبي عددًا من القضايا الإقليمية

ضوابط جديدة تمنع بيع تذكرة كأس الأمم الأفريقية أو التنازل عنها

ولي عهد أبو ظبي يبحث مع ملك البحرين تطورات الأوضاع بالمنطقة

الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة إضافية لنهائي الكونفدرالية

كشكول

نسب نجاح فوق متوسطة بعد تصحيح عينات عشوائية لامتحانات الدبلومات الصناعية

رسميا.. تعديل جدول الامتحانات العملية للدبلومات الفنية "مستند"

أصول القاهرة تعلن موعد امتحان التخريج العلمى لطلاب الفرقة الرابعة

قافلة طبية من مستشفى سعاد كفافي للكشف على طلاب مدارس "سكيلز"

ننشر نماذج اجابات امتحان "الجغرافيا" لأولي ثانوي

الأمصار

بومبيو يكذب هواوي: تعمل لصالح الحكومة الصينية

ترامب: هوواي شركة خطيرة من الجانبين الأمني والعسكري

غادة عبدالرازق عن طفولتها في اليمن: أتذكر أسواق القات والزي الشعبي

مصر.. موجة الحر تتسبب بحرائق و3 حالات وفاة

روسيا تتهم أمريكا بالاعتماد على الإرهابيين في مزاعمها عن استخدام الأسلحة الكيميائية

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

"فيس بوك": قمنا بتعطيل مليارات الحسابات المزيفة

السبت.. كويكب ضخم يقترب من الأرض

الأشهر الـ 6 التي ستغير وجه الاتحاد الأوروبي

الصحة

الإكثار من تناول اللبن الرائب يوميا يعمل على تقليل القلق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎