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الثقافة
الخميس 23/مايو/2019 - 10:29 م

فرقة الإنشادية المولوية تبهر الجماهير بعروضها بالإسماعيلية

فرقة الإنشادية المولوية
ايهاب مصطفى
dostor.org/2641343

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الليلة السادسة من ليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسماعيلية، تضمنت الليلة عرضا فنيا لفرقة سوهاج للفنون الشعبية قدمت من خلاله فقرات "الربابة، الخلخال، التحطيب" وغيرها الكتير من الفقرات الرائعة.

كما أبهرت فرقة الإنشادية المولوية الجماهير بعروضها المميزة، وذلك بحديقة الشيخ زايد، بينما قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية عرضا فنيا بفايد، نال إعجاب جميع الحضور، أعقب ذلك أمسية شعرية للشعراء مصطفى صوار وعبدالنبى شلتوت، بجانب ذلك استمرت ورشة صناعة فانوس رمضان لليوم السادس على التوالى تدريب الفنانة تسنيم أحمد، كما استمرت مسابقة الرسم ومسابقة الغناء، وكان من ضمن المتسابقين فى مسابقة الغناء الشيماء حامد، عمار سامح، أحمد حسن مهدى.

واستمرت ليالى رمضان الثقافية بقصر الثقافة، حيث أقيمت أمسية شعرية للشعراء صبحة أبوزيد، زينب محجوب، صفية فرجانى، كما أقام بيت ثقافة القنطرة شرق احتفالية اليوم الواحد بعنوان "الشباب مستقبل الأمة العربية" بقرية جلبانة، تضمنت محاضرة للأستاذة شيرين معيقل، إلى جانب ورشة رسم تدريب الفنان محمد لطفى، وعقد بيت ثقافة طفل القنطرة شرق مناقشة كتاب "الأشبال" ناقشته أمينة المكتبة، بينما أعدت مكتبة على الراعى معرضا فنيا للأطفال نتاج ورشة "فانوس رمضان".

فرقة الإنشادية المولوية تبهر الجماهير بعروضها بالإسماعيلية
فرقة الإنشادية المولوية تبهر الجماهير بعروضها بالإسماعيلية
فرقة الإنشادية المولوية تبهر الجماهير بعروضها بالإسماعيلية
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