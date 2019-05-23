مسلسل "علامة استفهام" احداث الحلقة 18

يواصل أبطال مسلسل "علامة استفهام" تشويق المتابعين اليوم في الحلقة الثامنة عشر من العمل بعد ان قتل "شوقى" دكتور "ربيع" الذي يجسد دوره الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وصدمة نجلة "سامح" بعد وفاة والده يتظاهر دكتور "محمود" خلال العزاء بأنه يريد المساعدة، ولكن تتطور الأحداث الخاصة بالمسلسل.



وتدور أحداث مسلسل علامة استفهام لـ محمد رجب نوح الشواف في إطار الدراما التشويقية والإثارة



وتُعرض حلقات المسلسل في تمام الساعة 8 مساءًا والإعادة في 2 صباحًا والساعة 10 صباحًا وبدأ النجم محمد رجب، بطولته الثانية، بعد أن خاض أول بطولة له في مسلسل أدهم الشرقاوي، والذي حاز على اعجاب معظم المشاهدين، وبعد عدة أعمال سينمائية، والتي أظهرت قدرته الفنية والتمثيلية قرر أن يواجه منافسة أخرىوهي بالطبع منافسة كبرى، لكل المهتمين بصناعة الدراما في مصر.