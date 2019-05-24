خطة البرلمان: السماح للوزير المختص بتبديل 25% من موازنة وزارته

كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيتم السماح خلال موازنة العام المالي 2019-2020، للوزير المختص بالتبديل في مخصصات قطاعات الوزارة المختلفة، وذلك بما يحقق أولويات الدولة، وخطة الوزير.



وأضاف "عمر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تدخل الوزير بتعديل موازنة مخصصات وزارته لن يكون دون ضوابط، حيث سيتم ربط الأمر بنسبة 25%، أي أن الوزير يمكنه تعديل ربع مخصصات موازنته ولكن بعد موافقة مجلس النواب.



ومن المقرر أن تنتهي لجنة الخطة والموازنة من تقريرها عن موازنة العام المالي 2019 - 2020، منتصف شهر يونيو المقبل، تمهيدا لإقرار الموازنة في جلسة عامة، وذلك بعد انتهاء باقي اللجان النوعية من إعداد تقاريرها في الموازنات المحالة إليها.

