القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
سياسي
الجمعة 24/مايو/2019 - 05:45 ص

خطة البرلمان: السماح للوزير المختص بتبديل 25% من موازنة وزارته

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد جعفر
dostor.org/2641327

كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيتم السماح خلال موازنة العام المالي 2019-2020، للوزير المختص بالتبديل في مخصصات قطاعات الوزارة المختلفة، وذلك بما يحقق أولويات الدولة، وخطة الوزير.

وأضاف "عمر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تدخل الوزير بتعديل موازنة مخصصات وزارته لن يكون دون ضوابط، حيث سيتم ربط الأمر بنسبة 25%، أي أن الوزير يمكنه تعديل ربع مخصصات موازنته ولكن بعد موافقة مجلس النواب.

ومن المقرر أن تنتهي لجنة الخطة والموازنة من تقريرها عن موازنة العام المالي 2019 - 2020، منتصف شهر يونيو المقبل، تمهيدا لإقرار الموازنة في جلسة عامة، وذلك بعد انتهاء باقي اللجان النوعية من إعداد تقاريرها في الموازنات المحالة إليها.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

"الوطنية للانتخابات": نتعهد أن ندير الاستفتاء بضمير القاضى

منذ أقل من شهرين

النواب يوافق نهائيًا على المواد التى تدعم زيادة نسبة المرأة في البرلمان

منذ أقل من شهرين

رئيس النواب: إسكات المعارضة في البرلمان "غير مقبول"

منذ أقل من شهرين

"عبدالعال": لا توريث أو تأبيد فى مدد الرئاسة بتعديلات الدستور

منذ أقل من شهرين

عبدالهادى القصبى: التصويت على التعديلات الدستورية فى البرلمان نداءً بالاسم.. ونعمل بمنطق «على عينك يا تاجر»

منذ أقل من شهرين

نقابة الصحفيين تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لمدة أسبوعين

الآن

ولى العهد السعودى يلتقى نائب رئيس المجلس الانتقالى السودانى

بالصور.. "بوسى" تتألق بحفل كامل العدد فى القاهرة الجديدة 

تحديد موعد انطلاق الدورى الجزائرى فى موسمه الجديد

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على عائلة أسير مقدسى ويعتقل والده وآخرين

ads
ads
الأكثر قراءة

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

احذر.. مزيلات العرق خطر على الصحة

كمال عامر: الجيش دمر البنية الأساسية للإرهاب.. والتكفيريون على طريق الفناء

ألبومات الصور

ضبط طبنجة وألعاب نارية بميناء الدخيلة فى الإسكندرية

تنظيم حفل إفطار جماعى بمركز أورام أسوان (صور)

إزالة المطبات العشوائية بمدينة مصيف بلطيم فى كفر الشيخ

"تحت درجة حرارة 60".. مهندسو وعمال مصنع "كيما 2" يستكملون أعمالهم حبًا في مصر (صور)

رياضة

الأمطار تهدد سباق إندى 500

توصية بالإبقاء على الملاكمة فى أولمبياد 2020

تحديد موعد انطلاق الدورى الجزائرى فى موسمه الجديد

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

احذر.. مزيلات العرق خطر على الصحة

كمال عامر: الجيش دمر البنية الأساسية للإرهاب.. والتكفيريون على طريق الفناء

الرئيس نيوز

رحيل صاحب أشهر صورة على "خط بارليف" خلال حرب أكتوبر

ترامب: رئيسة الكونجرس الأمريكي "فقدت صوابها"

بالصور| جيهان السادات في حفل إفطار رمضاني قبل أيام من "حادث المنصة"

متحدث المترو يوضح حقيقة تعطل قطار محطة السادات

"قناة مجانية" لبث مباريات بطولة كأس أفريقيا تنطلق غدا.. اعرف التردد

كشكول

بالصور.. وكيل وزارة التعليم الفيوم يتابع أعمال التصحيح لامتحانات أولى ثانوي الإلكترونية

نسب نجاح فوق متوسطة بعد تصحيح عينات عشوائية لامتحانات الدبلومات الصناعية

رسميا.. تعديل جدول الامتحانات العملية للدبلومات الفنية "مستند"

أصول القاهرة تعلن موعد امتحان التخريج العلمى لطلاب الفرقة الرابعة

قافلة طبية من مستشفى سعاد كفافي للكشف على طلاب مدارس "سكيلز"

الأمصار

نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

رئيسة الكونجرس: البيت الأبيض يتجه للبدء في إجراءات إقالة ترامب

ترامب: إيران سبب رئيسي في معظم مشكلات الشرق الأوسط

بومبيو يكذب هواوي: تعمل لصالح الحكومة الصينية

ترامب: هوواي شركة خطيرة من الجانبين الأمني والعسكري

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

10 أطعمة تساعد فى ترميم وتعويض نقص فيتامين "ب" بالجسم

أغرب لصوص.. اقتحموا منزلا وقاموا بتنظيفه

الموسيقى ترفع مستوى الأداء أثناء الرياضة

الصحة

خطوات بسيطة تساعد على تحسين نوم الطفل ليلا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎