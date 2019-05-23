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الخميس 23/مايو/2019 - 10:04 م

براتب يصل لـ4500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة

براتب يصل لـ4500
دعاء جابر
dostor.org/2641325

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 255 فرصة عمل بإحدى الشركات بالمعادي، وذلك براتب يصل لـ4.5 ألف جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 أفراد أمن، وذلك براتب 3300 جنيه، 10 منسقي أرفف، وذلك براتب 3300 جنيه، 10 منسقي مخازن، وذلك براتب 3500 جنيه، 20 بائعا، وذلك براتب 3500 جنيه، 5 جزارين، وذلك براتب 4500 جنيه.

كما تحتاج الشركة، لـ5 كاشير، براتب 3500 جنيه، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وسيكون العمل بفرع الساحل الشمالي، وذلك مع توفير إقامة، وترحب الشركة بتشغيل الطلبة بعقد 3 شهور الصيف.

كما تطلب الشركة، 10 كاشير، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عال، أو فوق المتوسط، وذلك براتب 2200 جنيه، و20 فرد أمن، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وذلك براتب 1960 جنيها، و10 منسقي مخازن، و30 بائعا، على أن يكون يجيد القراءة والكتابة، وذلك براتب 2100 جنيه، وذلك حتى 36 سنة.

كما تضمنت الوظائف المتاحة، 5 موظفي استعلام، براتب 2200 جنيه، و10 مراقبي كاميرات، براتب 2150 جنيها، على أن يكون حاصلا على مؤهل عال، و30 فرد أمن، براتب 1950 جنيها، و30 منسق أرفف، براتب 2100 جنيه، و10 فني تبريد وتكييف، براتب 2900 جنيه، على أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط، و30 بائعا، براتب 2200 جنيه، و10 جزارين، على أن تكون لديه خبرة سنة، وبراتب 2800 جنيه، وأن يجيد القراءة والكتابة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 01000507747 أو 01060004235، والتواصل مع المدير المسئول ياسمينا حسام، أو أحمد طارق، أو التوجه لمقر الشركة في 14 د. مجدي سلامة، المعادي، الأوتوستراد.

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