ترامب يدعم المزارعين الأمريكيين بـ16 مليار دولار

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعليمات بتوفير 16 مليار دولار لدعم المزارعين الأمريكيين.



جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته بمؤتمر حول دعم القطاع الزراعي الأمريكي، وذلك وفق قناة "CBS" نيوز الأمريكية.



وكشف الرئيس ترامب عن أن إدارته أنجزت الكثير من المفاوضات مع الصين، واتخذت إجراءات ضرورية لإصلاح القطاع الزراعي.



وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه أصدر تعليمات بتوفير 16 مليار دولار لدعم المزارعين في الولايات المتحدة.



وكانت الصين تشتري حوالي 60 % من صادرات فول الصويا الأمريكية، لكنها خرجت من السوق بدرجة كبيرة منذ فرض رسوم على وارداتها من الولايات المتحدة، ردا على رسوم جمركية فرضتها إدارة دونالد ترامب على السلع الصينية.





وقال وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو في وقت سابق، إنه سيجري الإعلان عن مزيد من المدفوعات، والدعم في الأشهر المقبلة للمزارع الأمريكي إذا اقتضت الضرورة.