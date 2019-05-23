مسلسل "قمر هادي" تفاصيل الحلقة 18

يواصل مسلسل "قمر هادي" استكمال أحداثه اليوم الخميس، في الحلقة الثامنة عشر من العمل بمزيد من التطورات الشيقة وذلك بعد استعانة "القرش" مرة آخري بصفاء التي تعمل في فيلا "هادي أبو المكارم" من أجل التجسس لصالحه مقابل المال ومع خوفها من ان يعلم بأمرها أحد تتطور الأحداث لتتخذ مسارًا جديدًا لم يكن في الحسبان.



ويُجسد هاني سلامة شخصية "زياد وحيد أبو المكارم"؛ شاب خفيف الظل هادئ الطباع في البداية، ولكن مع تطور الأحداث يظهر تغير واختلاف كبير لديه، ويتم كشف الكثير عن ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث، لا سيما بسبب ابنته.



المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز. بطولة هاني سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، نورهان، مريم حسن، هادي الجيار، حمزة العيلي، كريم سرور، أشرف زكي.