القرعة تهدي فيدرر بداية سلسة مع عودته لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس

حصل روجر فيدرر على بداية تبدو مريحة لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس عقب سحب القرعة اليوم الخميس، مع عودة اللاعب الذي نال 20 لقبا على صعيد البطولات الأربع الكبرى إلى البطولة، عقب فترة ابتعاد دامت لثلاث سنوات.

وسيفتتح اللاعب السويسري المصنف الثالث مشواره نحو نيل لقب البطولة للمرة الثانية أمام الإيطالي لورينزو سونيجو المصنف 73 على العالم، لكنه يواجه احتمال خوض مواجهة صعبة في دور الثمانية أمام اللاعب اليوناني الشاب ستيفانوس تيتيباس الذي تغلب عليه في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.

ويقع فيدرر (37 عاما) المصنف الأول على العالم سابقا في جانب القرعة، الذي يضم رفائيل نادال ملك الملاعب الرملية وقد يواجه اللاعب الإسباني في الدور قبل النهائي.

وسيستهل نادال حامل اللقب والمصنف الثاني مشواره أمام لاعب متأهل من التصفيات مع سعيه؛ لتعزيز سجله القياسي الذي يشمل 12 لقبا على صعيد رولان جاروس.

وقال نادال الذي قام بجولة في الاستاد المطور للبطولة مع جي فورجيه مدير البطولة، عقب فوزه بأول لقبه له على الملاعب الرملية هذا الموسم في بطولة ايطاليا المفتوحة "خضت أول تدريب لي اليوم ولدي مشاعر طيبة".

وأضاف نادال الذي قد يواجه الياباني كي نيشيكوري في دور الثمانية، "بدا هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لي أن ألعب في روما. يحدوني الأمل أن تكون هذه إشارة جيدة قبل انطلاق رولان جاروس".

وسيلعب نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، الذي يتطلع للحصول على كافة القاب البطولات الأربع الكبرى معا للمرة الثانية في مسيرته، أمام البولندي هوبرت هوركاتس مع احتمال مواجهته للألماني الكسندر زفيريف في دور الثمانية.

وفي قرعة السيدات، ستبدأ نعومي اوساكا المصنفة الأولى على العالم مساعيها نحو أول القابها في بطولة فرنسا المفتوحة أمام السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا.

وستلتقي الرومانية سيمونا هاليب المدافعة عن اللقب والمصنفة الثالثة مع الأسترالية ايلا تومليانوفيتش بعد أن أوقعتها القرعة في نفس الجانب مع أوساكا.

وستلتقي سيرينا وليامز مع فيتاليا دياتشينكو في ثاني مباراة لها فقط على الملاعب الرملية هذا الموسم، عقب انسحابها من بطولة إيطاليا المفتوحة قبل مباراتها في الدور الثانية أمام شقيقتها فينوس بسبب إصابة في الركبة.