مسلسل "طلقة حظ" تفاصيل الحلقة 18

يستكمل مسلسل "طلقة حظ" أحداثه التي تتسم بالطابع الاجتماعي الكوميدي اليوم في الحلقة الثامنة، حيث تتطور أحداث العمل بعد عودة مصطفي خاطر الي منزل أسرته ومواجهة زوجته "سلوي" التي تجسد دورها الفنانة أيتن عامر ليجد نفسه يبحث عن حلول لأزماته برفقة صديقة "عباس" وتتوالي الأحداث.



مسلسل "طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC.