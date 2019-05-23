إيران: حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" ابتعدت عن سواحلنا

قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي إن حاملة الطائرات الأمريكية (أبراهام لنكولن) ابتعدت عن سواحل إيران لمسافة بعيدة، مرجحًا ذلك "لخشيتها من الصواريخ الإيرانية".

وأضاف خانزادي أن القوات الأمريكية تستعرض قواتها من خلال إرساء تجهيزاتها العسكرية في شمال المحيط الهندي من حاملات طائرات وبارجات، لكنها لم تجرؤ على الدخول إلى مياه الخليج.

وأشار إلى أن أمريكا لا تملك الجرأة على مواجهة إيران، مضيفًا: "لقد توقفت حاملة الطائرات الأمريكية على بعد 700 كم من حدودنا".