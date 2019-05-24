القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
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الجمعة 24/مايو/2019 - 05:27 ص

1380 دولارًا.. سعر طن "الفولاذ" اليوم

الفولاذ
الفولاذ
طارق عتمان
dostor.org/2641293

استقر سعر طن "الفولاذ"، اليوم الجمعة، عند 1380 دولارًا، وفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويدخل "الفولاذ"، ضمن قائمة المعادن المهمة لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية، والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".

وكانت أسعار "الفولاذ" شهدت صعودًا عن الشهر الماضي، بلغ 85 دولارًا.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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