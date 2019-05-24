أسعار اللحوم اليوم.. "الكندوز" بـ130 جنيهًا للكيلو

قال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن أسواق المجازر تشهد حالة من الركود، اليوم الجمعة.



وأضاف "عبدالباسط"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الكندوز تراوحت ما بين 110 إلى 130 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الضاني ما بين 130 و145 جنيهًا للكيلو.



وأشار "عبدالباسط"، إلى أنه بالنسبة لأسعار الجمال، فإن سعر الكيلو تراوح ما بين 100 إلى 110 جنيهات، والجاموسي بنفس السعر.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.