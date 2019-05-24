ما هى أعراض الإجهاد الحرارى وكيفية علاجه؟

تضرب البلاد هذه الآونة موجة شديدة الحرارة تؤثر على المواطنين في الشارع المصري وتصيبهم بالإجهاد الحراري، وهذا يكون ناتج عن الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها البلاد؛ لذلك من المهم معرفة كيفية التعامل مع أعراض هذا الاجهاد الذي قد يتطور إن لم يعالج.



ويرصد "الدستور" أعراض الإجهاد الحراري وكيفية علاجه بحسب ما جاء في الموقع العالمي للطب "dailymedicalinfo"، في سياق السطور التالية:-



- تشوش الذهن.

- ميل لون البول إلى اللون الداكن.

- الجفاف والدوار والإغماء.

- التعب والصداع.

- تشنجات في البطن أو العضلات.

- الغثيان أو القئ.

- الإسهال، والتقاط الأنفاس بسرعة شديدة.

- التعرق الزائد وتحوّل لون الجلد ليكون شاحب اللون.



- وعن طرق علاجه يجب إتباع الآتي:-

- شرب كمية كبيرة من السوائل.

- تجنب الكافيين.

- إزالة أي ملابس ضيقة أو ثقيلة غير ضرورية.

- الاستحمام بمياه باردة.

- استخدام المراوح أو الثلج لخفض الحرارة.