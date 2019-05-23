قافلة طبية بالوحدة الصحية ببرج العرب بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بالوحدة الصحية ببرج العرب القديم.



وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة قدمت الخدمة للمواطنين رغم ظروف الحر الشديد، الذى يتزامن مع صيام شهر رمضان المعظم.



وأضاف أن العاملين بالقافلة أصروا على الاستمرار في العمل بتلك الظروف الصعبة من خلال 11 عيادة طبية في تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة، قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا لـ1237 مريضا من أهالى المنطقة.



وأوضح أنه تم عمل 601 تحليل طبي و41 أشعة بالموجات فوق الصوتية و9 رسم قلب، تم عملها جميعا بالمجان.



من جانبه؛ أوضح الدكتور ماهر عثمان منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة، حيث تم فحص 109 مواطنين من أهالى المنطقة وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى عيادات الباطنة والقلب لاستكمال الكشف الطبى والفحوصات، وتلقى العلاج، كما تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات لـ548 مواطنا من أهالى المنطقة.