مقتل قائد بارز بحركة طالبان في عملية أمنية شرق أفغانستان

لقي قائد بارز من حركة طالبان مصرعه، بعدما ثُبت تورطه في التخطيط للعديد من الهجمات الانتحارية، التي وقعت في إقليم كابيسا شرق أفغانستان.



وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحمي، في تصريح له أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية:" أن القوات الأمنية نفذت عمليات لها بإقليم كابيسا الشرقي، أسفر عنها مقتل قائد بارز في حركة طالبان يُدعى مولى عبد البصير، المتورط في التخطيط لشن هجمات انتحارية بإقليم كابيسا الشرقي".



كما أكد رحمي مقتل 5 مُسلحين آخرين أثناء تنفيذ العملية نفسها.



من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.



ويُعتبر إقليم كابيسا واحدًا من الأقاليم التي تنشط فيها عناصر طالبان؛ حيث تشن العديد من الهجمات، التي تستهدف من خلالها المؤسسات الأمنية والحكومية.