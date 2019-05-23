هاني أبوريدة يشكل لجنة برئاسة شوبير لبحث مشاكل جدول الدوري

قرر هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، من أجل بحث مشكلة جدول الدوري الممتاز، والتوصل إلي أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم صالح الأندية.



وقرر أبوريدة تشكيل اللجنة برئاسة نائبه أحمد شوبير، وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول، للاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.



ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها في الواحدة ظهر غد الجمعة، بمقر اتحاد الكرة.