"الري": مستمرون في جهود إزالة التعديات على نهر النيل

أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن وزارة الري مستمرة وماضية في جهودها لإزالة كل التعديات، وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين، والوصول إلى "نيل بدون تعديات"، وتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل، بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.



وأوضح رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن ذلك يأتى ذلك تنفيذًا لخطة وزارة الموارد المائية والري لإدارة إدارة وتوزيع المياه، وتطهير كل المجارى المائية لحل أية أزمات تعيق وصول المياه إلى الأراضي المختلفة، وتكليف المهندسين والعاملين بمتابعة حالة الري بمختلف المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات، فى حدود الحصة المائية المتوفرة، وإمكانية صرف جزء من الحصة المائية لمحافظة إلى أخرى بها مساحات أكبر.