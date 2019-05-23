السبت.. كويكب ضخم يقترب من الأرض

صرح الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن كويكب ضخم سيقترب من الأرض وسيكون في أقرب نقطة منها مساء بعد غد السبت دون أى خطورة عليها حيث سيمر بشكل آمن، الأمر الذى لن يتكرر سوى في ٢٥ مايو عام ٢٠٣٦، مشيرا إلى أن الكويكب يعرف فلكيا باسم "kw4 1999" الذى تم اكتشافه قبل 20 عاما، وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة، وتم حساب مداره بدقة حيث ستبلغ مسافة اقترابه من الأرض 5 ملايين كيلو متر.



وقال "القاضي"، في تصريح له اليوم، إن الكويكب سيكون على مسافة 13 ونصف ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وإنه بالرغم من ضخامته فإنه لا يمثل أى خطورة على الأرض وسكانها، حيث يعتبر نوع نادر من الكويكبات المزدوجة وله تابع يبعد عنه مسافة 2.6 كيلومتر، ويتحرك حوله من جهة إلى أخرى في مدار محدد، ويكمل الكويكب دورته حول الشمس في 88 يوما.



وتابع، أن عرض الكويكب يبلغ 1.5 كيلومتر وعرض التابع له نصف كيلومتر فقط، مشيرا إلى أنه يتحرك في مداره بسرعة 464.77 كيلومتر في الساعة بالنسبة لسرعة الأرض، موضحا أنه من الحقائق الفلكية أنه بعد اقتراب هذا الكويكب من الأرض مساء السبت المقبل، فلن يقترب أى جسم آخر من الأرض بهذه الضخامة أو أكبر حتى عام 2027.



وشرح أنه في يوم 6 يونيو 2027 سيمر كويكب (4953) MU1990 من الأرض بشكل أمن أيضا على مسافة تعادل 12 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، ويتراوح حجمه من 4 إلى 9 كيلومترات، وسيعود مرة أخرى بالقرب من الأرض في عام 2058 على مسافة 9 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.