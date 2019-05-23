"التنمية المحلية": دراسة المشروعات الصغيرة في المحافظات للبدء في تقنين أوضاعها

تتجه وزارة التنمية المحلية، خلال الفترة المقبلة إلى منح الشباب العديد من الفرص الحقيقية لإنجاح مشروعاتهم الصغيرة، بهدف توفير فرص العمل في المحافظات، لدعم الاقتصاد، والناتج المحلي، لضمان الارتقاء بتطوير الصناعة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وصدر توجيه للمحافظين، بتذليل العقبات أمام الشباب ومنحهم التراخيص اللازمة، فور مطالبتهم بإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهة الصغر، في إطار سعي الحكومة تعتزم التوسع في المشروعات الصغيرة ودعمها في المحافظات لتحقيق أهدافها.



وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة التزام المحافظين باللوائح والقوانين الخاصة بإصدار تراخيص المشروعات، مؤكدًا أن هناك اتجاهًا حقيقيًا من الحكومة يستهدف منح تراخيص لأصحاب العربات المتنقلة في المحافظات، لتقنين أوضاعها.



كما تواصل وزارة التنيمة المحلية، بدورها التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتوقيع البروتوكولات والاتفاقيات اللازمة التي تضمن تحقيق أكبر استفادة للمحافظات، من خلال التعاون والتنسيق مع تلك الجهات المعنية، والتي تتمثل في وزارة، الاستثمار والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب القطاع الخاص.



كما تتجه الجهات المعنية، على رأسها جهاز تنمية المشروعات، خلال الفترة المقبلة لبحث ودراسة المشروعات الصغيرة المتواجدة في المحافظات، لبيان مدى قانونيتها للبدء الفعلي في اصدار تراخيص لها، وتقنين أوضاعها والعمل في إطار القانون.