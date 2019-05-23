الهيئة الإنجيلية تشارك بـ100 ألف جنيه في مشروع صكوك الأضاحي

أعلن القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية مشاركة الهيئة الإنجيلية بمائة ألف جنيه في مشروع صكوك الأضاحي كرمز للحمة الوطنية في العمل الوطني المشترك، وأكد مشاركته في المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان "فقه بناء الدول.. دراسة فقهية عصرية".



جاء ذلك في تصريح للدكتور أندريه زكي عقب لقائه بديوان وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، على رأس وفد كبير من قيادات الكنيسة الإنجيلية مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة للتهنئة بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.



وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الثقافية، والنتاج الفكري والثقافي الوسطي المعتدل لوزارة الأوقاف، وجهودها في ترسيخ أسس العمل الوطني المشترك، ودورها في خدمة المجتمع.



كما أهدى وزير الأوقاف الوفد نسخًا من أحدث إصدارات الأوقاف: "حماية دور العبادة"، "الحوار الثقافي بين الشرق والغرب"، "مخاطر الإلحاد وحتمية المواجهة"، "فقه الدولة وفقه الجماعة".