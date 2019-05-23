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الخميس 23/مايو/2019 - 07:47 م

الخارجية الروسية: نلحظ نموا خطيرا للتوتر حول إدلب السورية

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،
أ ش أ
dostor.org/2641198

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تلحظ تزايد التوتر بشكل خطير في منطقة إدلب السورية مؤخرًا.

وأكد زاخاروفا قولها: "نشهد من نهاية أبريل وحتى الوقت الحالي، زيادة خطيرة في التوترات حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث يوجد أكبر تجمع لإرهابيي هيئة تحرير الشام".

وفي سياق آخر، ذكرت زاخاروفا أن الولايات المتحدة، في تصريحاتها حول الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل القوات الحكومية في سوريا، تعتمد على مصادر لم يتم التحقق منها، بما في ذلك مصادر من جماعات إرهابية.

وأكدت، الغرب يفضل أن يتبع "طريق زعزعة الوضع بشكل دائم بدلا من المساهمة في التسوية السلمية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يبدون استعدادهم "للرد الفوري تماشيا مع مثل هذا النوع من المعلومات".

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