القاهرة : الخميس 23 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
رياضة
الخميس 23/مايو/2019 - 07:45 م

ليستر سيتي يقدم عرضا للهولندي أريان روبن

آريين روبن
آريين روبن
أ ش أ
dostor.org/2641193

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن نادى ليستر سيتي قدم عرضا رسميا لنجم فريق بايرن ميونخ الألماني، الجناح الهولندي المخضرم آريين روبن.

روبن البالغ من العمر 35 عامًا يستعد لمغادرة النادي البافاري بعد 10 مواسم، حيث ستكون المباراة النهائية لكأس ألمانيا يوم السبت المقبل أمام لايبزيج هي الأخيرة للاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن روبن يتلق عروضًا من أماكن مختلفة على مستوى العالم، ومن المتوقع رؤيته يلعب في الصين أو الدوري الأمريكي قبل اعتزاله كرة القدم.

وسبق وأن خاض الجناح الهولندي تجربة في البريميرليج رفقة تشيلسي من 2004 وحتى 2007، وحقق مع البلوز لقب الدوري الإنجليزي مرتين.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

منذ أقل من شهر

صلاح يظهر مع زوجته في مباراة ليفربول وبرشلونة (فيديو)

الآن

ننشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة برقم الجلوس

موسكو: مواقف مصر وروسيا بشأن نزاعات المنطقة متقاربة

الباز يكشف: ما هى قصة ظهور أول "بهائى" مصري؟

الطب الشرعي يشرح جثمان فلسطيني زعمت تركيا انتحاره في سجونها

ads
ads
الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

وزير الدفاع الأمريكي: ندرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

مصدر: ضوابط جديدة تمنع بيع تذكرة كأس الأمم الأفريقية أو التنازل عنها

ألبومات الصور

نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الامتحانات (صور)

التضامن توزع تجهيزات 19 عريسا وعروسة بالإسكندرية

الحر يضرب مصر

تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم بمسابقة الأوقاف فى كفر الشيخ

رياضة

لابا كودجو يحسمها عبر«الكابتن»: الأولوية للأهلي (حوار)

هاني أبوريدة يشكل لجنة برئاسة شوبير لبحث مشاكل جدول الدوري

ليستر سيتي يقدم عرضا للهولندي أريان روبن

نجم الساعة

"نجم" يحصل على تعويض بقيمة مليوني دولار بقضية تشهير

الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

وزير الدفاع الأمريكي: ندرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

مصدر: ضوابط جديدة تمنع بيع تذكرة كأس الأمم الأفريقية أو التنازل عنها

الرئيس نيوز

صور نادرة| "الجمسي" في إفطار نادي الجلاء بعد 3 سنوات من انتصار "أكتوبر"

وزير الرى يستعرض إنشاء 92 محطة خلط

الري: "نيل بدون تعديات" هدفنا

الداخلية: مهلة الشهر لتجديد رخصة القيادة لم تلغَ

الدفاع الجوي السعودي ينقذ مطار "نجران" من كارثة

كشكول

الليلة.. المنوفية الأزهرية تختتم مسابقة شيخ الأزهر

رئيس جامعة بني سويف: قواعد جديدة لضبط ساعات التدريس في الشعب والبرامج

رئيس جامعة بني سويف: ميكنة كافة بيانات الخريجين

منصور حسن: موافقة الأعلى للجامعات على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات للحاسبات والذكاء الاصطناعي

رئيس جامعة بني سويف يصدر بيانا برفع حالة الطواريء القصوى لارتفاع درجة الحرارة

الأمصار

مرة أخرى.. الولايات المتحدة تدعو لحل الأونروا

يعمل لصالح الحرس الثوري.. فرنسا تسلم أمريكا مهندسا إيرانيا

إطلاق سراح إيطالي ظل رهينة في سوريا لنحو 3 سنوات

العنف يتصاعد في جاكرتا اعتراضا على نتيجة الانتخابات

تركيا تخفض رسوم واردات 22 منتجا أمريكيا

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

السبت.. كويكب ضخم يقترب من الأرض

الأشهر الـ 6 التي ستغير وجه الاتحاد الأوروبي

راكب الأمواج والحوت الضخم.. كشف حقيقة "الصورة اللغز"

الصحة

الإكثار من تناول اللبن الرائب يوميا يعمل على تقليل القلق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎