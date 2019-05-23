ليستر سيتي يقدم عرضا للهولندي أريان روبن

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن نادى ليستر سيتي قدم عرضا رسميا لنجم فريق بايرن ميونخ الألماني، الجناح الهولندي المخضرم آريين روبن.



روبن البالغ من العمر 35 عامًا يستعد لمغادرة النادي البافاري بعد 10 مواسم، حيث ستكون المباراة النهائية لكأس ألمانيا يوم السبت المقبل أمام لايبزيج هي الأخيرة للاعب.



وأشارت الصحيفة إلى أن روبن يتلق عروضًا من أماكن مختلفة على مستوى العالم، ومن المتوقع رؤيته يلعب في الصين أو الدوري الأمريكي قبل اعتزاله كرة القدم.



وسبق وأن خاض الجناح الهولندي تجربة في البريميرليج رفقة تشيلسي من 2004 وحتى 2007، وحقق مع البلوز لقب الدوري الإنجليزي مرتين.