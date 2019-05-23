"الإفتاء" ردًا على من يحرمون إخراج زكاة الفطر نقودًا: شُرعت لمصلحة الفقير

قالت دار الإفتاء المصرية، إن زكاة الفطر شُرعت لمصلحة الفقير وإغنائه، مضيفة أن بعض الناس من غير أهل الاختصاص يزعمون أن إخراج زكاة الفطر نقودًا لا يجوز شرعًا وأنه مخالف للسنة التي توجب إخراجها حبوبًا.



وأوضحت الدار - في فيديو "موشن جرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار ونشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرض صَدَقَة الْفطر على النَّاس وَقَال: «أغنوهم عَن ذل السؤال في هَذَا الْيَوْم»، وربما لا يكون الفقير محتاجًا إلى الحبوب بقدر ما يحتاج إلى قيمتها نقودًا لشراء ملابس أو غير ذلك.



وأكدت الدار أنه من أجل ذلك أجاز العلماء ومنهم الحنفية إخراجَ قيمة زكاة الفطر نقودًا؛ مراعاةً لمصلحة الفقير، والعمل بهذا الرأي أولى في هذا الزمان.



رابط الفيديو على اليوتيوب: https:youtu.beCsd7L7nL4nI



رابط الفيديو على الفيس بوك:

https:www.facebook.comwatch?v=2131271967164655