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الخميس 23/مايو/2019 - 07:42 م

"الأورمان" تفتتح 5 مساجد بالدقهلية والبحيرة

الأورمان تفتتح 5
وائل القمحاوي
dostor.org/2641187

أعلنت جمعية الأورمان، عن افتتاح أربعة مساجد بمحافظتي الدقهلية والبحيرة بعد قيام الجمعية بإعادة بنائها وإعمارها من جديد.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن فرع الجمعية بالدقهلية سوف يقوم اليوم بافتتاح مسجد عزبة أشمون بعد أن قامت الجمعية بإعادة بنائه بشكل كامل وتشطيبه وتجهيزه.

وأضاف قائلا:"أنه تم ذبح (3) جمال وتوزيع لحومها على الأسر الأكثر احتياجًا، كذلك توزيع 100 كرتونة مواد غذائية، وعمل مائدة افطار لعدد 1000 شخص".

وأشار شعبان إلى أن فرع جمعية الأورمان بالبحيرة افتتح (4) مساجد بقرى المحافظة بعد اعادة تشييدها وتجهيزها، كذلك تسليم (26) منزلا بعد إعادة إعمارها وتزويدها بالأثاث والأجهزة الكهربائية والفرش بقرية نجيب محفوظ مركز حوش عيسي، وذبح (4) عجول و(2) خروف، وتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا، وعمل مائدة افطار لعدد 1000 شخص.

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