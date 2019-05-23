جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب كمية من دخان المعسل

أحبطت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية محاولة تهريب كمية من دخان المعسل.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة إحدى الشركات تهريب أصناف مخالفة داخل حاوية بها عجوة مطحونة مصدرة إلى إستراليا، تم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة الحاوية.



وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 2280 عبوة معسل نكهات مختلفة بوزن 2.280 طن، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات المستحقة بلغت مليونا و300 ألف جنيه.