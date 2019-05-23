أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتعيين، الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيسا لجامعة الوادي الجديد، خلفا للدكتور عاطف أبو الوفا.



ولد الدكتور عبد العزيز طنطاوي بمركز بلاط محافظة الوادي الجديد، وهو من مواليد 2 يناير 1967، تخرج عام 1989 وعمل رئيس قسم الجيولوجيا، ووكيل كلية العلوم، وعميد كلية العلوم وحصل على درجة أستاذ عام 2009، وشغل منصب عميد كلية العلوم جامعة أسوان، ومنها إلى عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان اعتبارا من 182017 حتى تاريخه، ومدير وحدة الدراسات البيئية والتنمية بالجامعة خلال الفترة من2006 حتى تاريخه.



وأنشأ معمل الدراسات البيئية الحاصل علي شهادة الاعتماد (ISOIEC 17025-2005)، وسافر في عدد من البعثات، وله 32 بحثا منشور في مجلات ومؤتمرات دولية، و6 أبحات منشورة في مجلات ومؤتمرات محلية وعضو فريق بحثي دولي مكون من 33 فردا في مجال الجيولوجيا.