"ثقافة الإسكندرية" تختتم ليالي رمضان بالشاطبي

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ليالي رمضان الثقافية والفنية التي ينظمها فرع ثقافة الإسكندرية بالحديقة الخلفية لقصر ثقافة الشاطبي.



بدأت الفعاليات بالإنشاد الديني للشيخ أحمد يحيى، ثم قدمت فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية عرضا فنيا تضمن مجموعة متنوعة من الأغاني الدينية والطربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر.



وفى الختام تألقت فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، وقدمت عددًا من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندري، هذا إلى جانب عروض أخرى كثيرة ومتنوعة منها البمبوطية، الفلاحي، الصعيدي، الزار ورمضان كريم في حضور جماهيري كبير، فيما نالت العروض استحسان الجماهير والتي تجاوبت معها بالتصفيق الكبير.