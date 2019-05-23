ختام ليالى رمضان الثقافية والفنية بـ"ثقافة البحيرة"
نظم فرع ثقافة البحيرة ومكتبة مصر العامة ختام ليالى سرداق رمضان الثقافية والفنية، فى إطار إحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بشهر رمضان الكريم.
بدأت الفعاليات بندوة بعنوان "مبادئ الإلقاء وفن مواجهة الجمهور" بحضور الشاعر أحمد يحيى، وكريم حمزة، وتناولت الندوة كيفية تربية الأبناء بطريقة الصحيحة وكيفية التعامل معهم وتنمية مهاراتهم الذاتية وكيفية مواجهة الجمهور وزرع الثقة بالنفس.
أعقب الندوة عرض لفرقة الإنشاد الديني قدمت الكثير من التواشيح التي تجاوب معها الجمهور، تلاها عرض فنى لفرقة البحيرة للموسيقى العربية قدمت أجمل الأغانى الطربية بالإضافة إلى مسابقة ثقافية وجوائز وعرض نتاج للورش الأشغال اليدوية للأطفال ونتاج ورشة فوم وكانسون ورسم وتلوين وورشة رسم بالألوان المائية.