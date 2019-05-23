ختام ليالى رمضان الثقافية والفنية بـ"ثقافة البحيرة"

التضامن توزع تجهيزات 19 عريسا وعروسة بالإسكندرية

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الخميس، تجهيزات واحتياجات، 19 عريسا وعروسة من الأسر الأولي بالرعاية، بحضور رضا متولي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وميرفت السيد وكيل ...