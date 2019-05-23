رئيس الأركان الجزائري: جهود الجيش مكنت من الحفاظ على كيان الدولة الوطنية

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أن الجهود التي بذلها الجيش الوطني الشعبي والتي سمحت له ببلوغ الاحتراف، مكنت من الحفاظ على كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها الجمهورية.



وقال الفريق قايد صالح - في كلمة اليوم الخميس خلال زيارته لولاية ورقلة (شرق) - إن "الثمرة التطويرية المستحقة التي استطاع جيشنا قطفها من خلال كل هذه الجهود المضنية المبذولة التي سمت بقواتنا المسلحة إلى مقام الاحتراف ودرجات العمل المهني السديد، مكنت من الحفاظ على كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها الجمهورية، بما يتماشى مع مصلحة الشعب الجزائري وطموحاته المشروعة".



وأشار إلى التطوير الذي شهده الجيش الجزائري على كافة الأصعدة، وقال إن "ما حققه جيش التحرير الوطني من نصر استراتيجي وتحريره للبلاد واسترجاع سيادتها الوطنية، له ارتباط وثيق بما يواجهه اليوم سليله الجيش الوطني الشعبي من تحديات حاسمة، يواصل اليوم رفعها بكل حزم وإصرار".



واعتبر أن بناء جيش قوي محترف ومهاب الجانب وجاهز لأداء مهامه الوطنية النبيلة في كل الظروف، يعكس وبجدية ما تم بذله من جهود لتوفير كافة عوامل الرقي المرغوب، وما توصل إليه من تطور على كافة الأصعدة التنظيمية والتجهيزية والمادية والمنشآتية".