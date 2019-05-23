جمارك الدخيلة تحبط محاولتي تهريب ألعاب نارية وورق الطباعة

أحبطت الإدارة العامة لحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة، محاولتي تهريب طبنجة وعدد من الطلقات والألعاب النارية المحظور استيرادها وكمية من ورق الطباعة.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في حاوية واردة من فرنسا بها 72 طردا، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود حقيبة بها طبنجة يمكن تحويلها لسلاح ناري و200 طلقة صوت و29 شمروخا وألعاب نارية متنوعة.



وأضاف أنه تم الاشتباه أيضا في حاوية واردة من إنجلترا بها ورق طباعة بوزن 24840 كيلو جراما طبقا للمستندات، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود تلاعب في مسميات الصنف والمنشأ حيث أن المشمول ورق مطلي من وجه واحد والمنشأ الفعلي الصين وليس إنجلترا كما هو بالمستندات للإعفاء من الرسوم الجمركية، كما تبين وجود زيادة وزن بحوالي 1340 كيلو جراما، مشيرا إلى أن التعويض المستحق بلغ 844ر87 ألف جنيه.



وأشار إلى أن حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.