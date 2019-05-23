محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية بعدد من المشروعات الخدمية

تفقد محافظ قنا، عبدالحميد الهجان، مدن نجع حمادي، وفرشوط، ودشنا، لمتابعة الأعمال الإنشائية للمشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بالمدن الثلاث، مؤكدا حرصه على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة لتذليل أية معوقات، والحفاظ على معدلات تنفيذ تلك المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة.



رافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وبدأ الهجان جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 300 ألف متر مربع لإقامة 13 مجمعًا صناعيًا بـ 12 محافظة من محافظات الجمهورية بهدف دعم قطاع الصناعة.



وأشار إلى أن المجمع سيضم 420 وحدة صناعية متنوعة النشاط، حيث سيتم تخصيص وحدات للمواد الغذائية والهندسية والكيميائية البسيطة ومواد البناء، ويتراوح مساحة الوحدة بين 250 مترًا و480 مترًا تقريبا.



وأضاف المحافظ أن التكلفة الاستثمارية للمجمع تصل إلى 700 مليون جنيه، وأنه يوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 آلاف فرصة أخرى غير مباشرة.



وتابع الهجان جولته بتفقد أعمال خط توصيل كهرباء محطة مياه فرشوط التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى ٤٠٠ لترثانية، لافتًا إلى أن خط الكهرباء بجهد ( ١١ ك. ف ) وطول ٦ كليلومترات وبتكلفة مالية تصل إلى ١٦ مليون جنيه.



وأكد أنه تم البدء في مد الكابلات الأرضية وجارٍ استكمال توصيل خط الكهرباء من خلال تثبيت عدد من الأبراج الهوائية، كما تفقد أعمال الحفر عبر الدفع النفقي لتعدية خط المياه الرئيسي للمحطة أسفل الطريق الزراعي حتى يتثنى ربط الخط الرئيسي بالشبكات الفرعية بالقرى.



كما قام المحافظ بتفقد أعمال التشطيبات النهائية وتوصيل الكهرباء بمأخذ المياه الخاص بالمحطة، مشددا على ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من تسليمه في أقرب وقت ممكن.



وفي مدينة دشنا تفقد محافظ قنا أعمال تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة والتي ستساهم في رفع قدرة المحطة من 400 لتر ثانية إلى 800 لترثانية بتكلفة مالية تصل إلى 120 مليون جنيه، مشددا على ضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ورديات العمل للانتهاء من تنفيذ المحطة في أسرع وقت لتوفير المياه النقية لأهالي المدينة والقري التابعة لها بشكل منتظم على مدار اليوم وطوال أيام السنة لاسيما في فصل الصيف.



واختتم الهجان جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمبني مستشفى دشنا المركزي، وقال إن نسبة التنفيذ بالمبني وصلت إلى 39 % وأن التكلفة الإجمالية لها تصل إلى 214 مليون جنيه، خاصة وأن المستشفى تقع على مساحة 2300 م2 وتتكون من 4 طوابق تضم حوالي 43 غرفة بطاقة 85 سريرا، إضافة إلى 4 غرف للعمليات و5 للإفاقة و8 غرف عزل طبي ووحدة مركزية لرعاية الأطفال حديثي الولادة وقسم للحضانات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل و6 مصاعد كهربائية، كما تضم مبنى مستقلًا للعيادات الخارجية يضم 14 عيادة وصيدليتين وقسم للغسيل الكلوي يضم 25 ماكينة ومبنى للنفايات إضافة إلى وحدة مكافحة حرائق وغرف مولدات كهرباء للطوارئ.