"ليفربول إيكو": موسم مذهل للريدز بقيادة صلاح وماني

أكدت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن نادي ليفربول كان على موعد مع موسم مذهل بخط هجومي قوي بقيادة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.



وتابعت أن ليفربول لديه فرصة لا تصدق للفوز للمرة السادسة بلقب دوري أبطال أوروبا في مدريد هذا الموسم بعد خسارة لقب الدوري بسبب نقطة واحدة كانت تبعده عن الفائز باللقب مانشيستر سيتي.



وأضافت أن ليفربول لم يتعرض للهزيمة قط على أرضه طوال مباريات الدوري ودوري أبطال أوروبا، حيث فاز في 22 مباراة مع 3 تعادلات فقط.



وأشارت إلى أن معظم المباريات كانت بصور للأغلفة تصدر فيها صلاح وماني ويورجن كلوب، وكان صلاح نجم غلاف المباراة الافتتاحية للريدز في الدوري، وافتتح التسجيل أيضًا وقتها.