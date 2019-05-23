صحيفة برتغالية: مانشستر سيتى اقترب من ضم كانسيلو لاعب يوفنتوس

ذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية اليوم الخميس، أن نادى مانشستر سيتى الإنجليزي اقترب من ضم البرتغالى جواو كونسيلو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي في الانتقالات الصيفية.



وأضافت أن مانشستر سيتي على بُعد خطوة من ضم كانسيلو، حيث وافق على مطالب اليوفي المالية، والتي تصل إلى 60 مليون يورو.



ولفتت إلى أن يوفنتوس سيحقق أرباحا مالية كبيرة من وراء بيع كانسيلو، لاسيما وأن الظهير الأيمن انضم للبيانكونيري الصيف الماضي، قادمًا من فالنسيا مقابل 40 مليون يورو.



يذكر أن كونسيلو يعد هدفا أيضا للجار والغريم مانشستر يونايتد فى المركاتو الصيفى.