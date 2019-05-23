بيتر ميمي ينتهي من مونتاج "كلبش 3"

انتهى المخرج بيتر ميمي، اليوم الخميس، من مونتاج الحلقة الأخيرة من مسلسل "كلبش 3"، والذي يشارك ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.



وقال بيتر ميمي إنه انتهى من مونتاج المسلسل، وقام بتسليم جميع الحلقات للجهة المنتجة، مضيفا أنه من المقرر أن يستكمل خلال الأيام المقبلة المراحل الأخيرة في فيلمه الجديد "كازابلانكا" المقرر طرحه خلال موسم عيد الفطر المبارك.



"كلبش3" بطولة أمير كرارة، وهشام سليم، وأحمد عبدالعزيز، ويسرا اللوزي، ومحمد علي رزق، وأحمد العوضي، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.