إسرائيل تعتزم طلب مساعدة دولية لمواجهة الحرائق

أعلن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي جلعاد إردان، أنهم قد يطلبون المساعدة الدولية من قبرص واليونان لمواجهة موجة الحرائق الضخمة في مستوطنات الاحتلال إذا لزم الأمر.



من جانبه؛ قال شموليك فريدمان قائد الإطفاء والإنقاذ في المنطقة الجنوبية بدول الاحتلال إنهم يفكرون في إرسال نداء استغاثة إلى قبرص واليونان وكرواتيا لإرسال طائرات مكافحة حرائق كجزء من اتفاق تعاون إقليمي، وذلك وفق وكالة "شهاب" الفلسطينية.



وأجلت سلطات الاحتلال عشرات العائلات من منازلها في عدد من المناطق، إثر حرائق واسعة نجمت عن موجة حر تضرب المنطقة وتستمر حتى يوم الجمعة.



واضطرت سلطات الاحتلال إلى الاستعانة بالطائرات لإلقاء الماء من الأعلى، بهدف احتواء الحرائق التي أدت إلى إغلاق جسر على مقربة من القدس المحتلة، مما أدى إلى تصاعد الدخان بشكل كثيف في المنطقة.



فينا قالت وكالة "شهاب" إن اندلاع النيران في مئات الدونمات بمستوطنات الاحتلال بفعل بالونات حارقة أطلقها شبان من قطاع غزة.