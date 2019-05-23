الرئيس العراقي يصل عمان في زيارة رسمية

وصل الرئيس العراقي برهام صالح منذ قليل اليوم الخميس، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية له، تلبية لدعوة الملك عبد الله الأردني، لتعزيز العلاقات بينهما ومناقشة الأوضاع في المنطقة.



وكان قد زار الرئيس العراقي الأردن، العام الماضي، وأقيمت للرئيس العراقي مراسم استقبال مهيبة تضمنت عزف النشيدين الوطنيين للعراق والمملكة الأردنية، جرى بعدها استعراض لحرس الشرف الأردني.



وضم الوفد العراقي في حينها وزيري الخارجية محمد الحكيم، والصناعة صالح الجبوري، ومحافظ الأنبار علي فرحان، وعددا من المستشارين والخبراء.