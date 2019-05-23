القاهرة : الخميس 23 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
مصر
الخميس 23/مايو/2019 - 05:37 م

وزير إماراتي: مصر صاحبة أقدم تجربة إدارية في العالم

وزير إماراتي: مصر
أ ش أ
dostor.org/2641129

أكد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، إن مصر صاحبة أقدم تجربة إدارية في العالم، مشيرا إلى أن المنطقة العربية شهدت حضارات عظيمة عندما كان لديها إدارات جيدة.

وقال القرقاوي - في كلمة خلال حفل إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم بمقر الجامعة العربية - إن هذه الجائزة تهدف إلى تحفيز الإبداع والتطوير في الإدارة الحكومية العربية.

وأشار إلى أن هذه الجائزة تأتي كنموذج جديد للشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

وقال إن "الهدف من هذه المبادرة والجائزة التي يرعاها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البدء بحراك جديد في التطوير الإداري في العالم العربي".

وأضاف "الجائزة هي محطة جديدة.. ومحاولة وضع إضافة جديدة في مسيرة الجامعة العريقة.. وذلك عبر الشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية والتي قطعت شوطا كبيرا في مسيرة التطوير الإداري في العالم العربي".

وقال القرقاوي: "نهدف لإبراز النماذج العربية الإدارية الناجحة ليستفيد منها الجميع.. وأيضًا لتكريم الإداريين العرب المتميزين من وزراء ومحافظين وموظفين ومهندسين وصانعي سياسات وقرارات في الحكومات العربية".

وأوضح القرقاوي أن "الجائزة ستكرم أفضل وزير عربي.. وأفضل وزارة عربية.. وأفضل مدير هيئة أو مؤسسة عربية.. وأفضل محافظ منطقة في عالمنا العربي.. وذلك من خلال تطوير معايير إدارية دقيقة.. كما ستكرم أيضًا أفضل التجارب العربية في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية وتمكين المرأة وإعطاء الفرص للشباب.. وكل ذلك سيكون ضمن أنظمة إدارية ستكون متاحة ومفتوحة للجميع".

وأضاف القرقاوي أنه "سيتم إطلاق مجموعة من الأبحاث وأوراق العمل في علم الإدارة الحكومية الحديثة.. كما سيتم إطلاق منصة إدارية عربية، ستكون متاحة لكافة الإداريين الحكوميين العرب.. لاستعراض أفضل التجارب والممارسات والحصول على أدلة تفصيلية وحديثة في علم الإدارة يمكن أن يطبقوها بسهولة في مؤسساتهم للارتقاء بممارسات الإدارة في العالم العربي".

بدوره، قال الدكتور ناصر القحطاني مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية عضو مجلس أمناء الجائزة، إن جائزة التميز الحكومي جاءت بقرار من الوزراء أعضاء المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها في الدول العربية كافة، ولتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في هذا المجال.

وأضاف القحطاني " تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة رائدة ومتميزة في مجال تطوير العمل الحكومي، وإطلاق جوائز التميز، وتحفيز الأداء، وتطبيق أفضل الممارسات، والوزراء أعضاء المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة يقدرون ويثمنون دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه المبادرة وكذلك استجابة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لرغبة المنظمة في الاستفادة من هذه التجربة، من خلال رعاية ودعم إطلاق جائزة للتميز الحكومي العربي على مستوى الوطن العربي".

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 30 دقيقة

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي

منذ يومين

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟

منذ 5 أيام

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)

منذ اسبوع

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر

منذ أقل من شهر

السيسى لرئيس الهيئة الهندسية: نسعى لتنفيذ المشروعات المهمة فى أسرع وقت

الآن

4 يونيو أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا

تفاصيل بيع حصة "بى بى" البريطانية فى الحقول المصرية

البورصة تسترد 5.2 مليار جنيه جديدة من خسائرها السابقة

حريق بمديرية "صحة أسيوط" بسبب ارتفاع درجة الحرارة

ads
ads
الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

تفاصيل بيع حصة "بى بى" البريطانية فى الحقول المصرية

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين

الوزراء يكشف حقيقة توقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة

ألبومات الصور

نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الامتحانات (صور)

التضامن توزع تجهيزات 19 عريسا وعروسة بالإسكندرية

الحر يضرب مصر

تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم بمسابقة الأوقاف فى كفر الشيخ

رياضة

صحيفة برتغالية: مانشستر سيتى اقترب من ضم كانسيلو لاعب يوفنتوس

موقع "الكاف": الزمالك ونهضة بركان في موعد مع القدر

27 لاعبا في القائمة المبدئية لأوغندا قبل أمم أفريقيا

نجم الساعة

"نجم" يحصل على تعويض بقيمة مليوني دولار بقضية تشهير

الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

تفاصيل بيع حصة "بى بى" البريطانية فى الحقول المصرية

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين

الوزراء يكشف حقيقة توقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس نيوز

القاع الجوي السعودي ينقذ مطار "نجران" من كارثة

الدولار يسجل هبوطاً جديداً ويصل إلى 16 جنيهاً وتسعين قرشاً

السيسى يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات

البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ووزيرة السياحة

كشكول

رئيس جامعة بني سويف: قواعد جديدة لضبط ساعات التدريس في الشعب والبرامج

رئيس جامعة بني سويف: ميكنة كافة بيانات الخريجين

منصور حسن: موافقة الأعلى للجامعات على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات للحاسبات والذكاء الاصطناعي

رئيس جامعة بني سويف يصدر بيانا برفع حالة الطواريء القصوى لارتفاع درجة الحرارة

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة إعدادية القاهرة

الأمصار

مرة أخرى.. الولايات المتحدة تدعو لحل الأونروا

يعمل لصالح الحرس الثوري.. فرنسا تسلم أمريكا مهندسا إيرانيا

إطلاق سراح إيطالي ظل رهينة في سوريا لنحو 3 سنوات

العنف يتصاعد في جاكرتا اعتراضا على نتيجة الانتخابات

تركيا تخفض رسوم واردات 22 منتجا أمريكيا

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

راكب الأمواج والحوت الضخم.. كشف حقيقة "الصورة اللغز"

56% من الأمريكيين يرفضون تدريس "الأرقام العربية" فى مدارسهم

فشل استراتيجية الاتحاد الأوروبى للحفاظ على الحياة البرية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

الإكثار من تناول اللبن الرائب يوميا يعمل على تقليل القلق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎