المبعوث الأمريكي لإيران: اتخذنا إجراءات وقائية لأى تهديدات إيرانية محتملة

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، إن الاستخبارات الأمريكية بدأت ترصد تهديدات إيرانية لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة.



وأضاف هوك - في تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس: "اتخذنا إجراءات وقائية لأية تهديدات إيرانية محتملة"، موضحًا أن وكلاء إيران في المنطقة لا يحصلون على الأموال التي اعتادوا الحصول عليها من طهران بسبب العقوبات الأمريكية.



وأشار إلى أن التهديدات الإيرانية لا تزال قائمة لكن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة ردع طهران، منوهًا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من سيتخذ قرارًا عسكريًا بشأن إيران.



وكان المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك قد صرح، في وقت سابق، بأن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة.